Éder Militão castigado pelo FC Porto após noitada em discoteca

Central não joga esta sexta-feira em Tondela, no encontro da 23ª jornada do campeonato.

09:46

Éder Militão foi esta semana apanhado numa discoteca durante a madrugada e foi castigado pelo FC Porto. Não joga esta noite em Tondela, em encontro da 23ª jornada do campeonato.

A notícia é avançada pelo jornal O Jogo, que garante que o defesa-central brasileiro esteve a comemorar o aniversário do amigo Luizão, que atua na equipa B dos dragões.

O jogador nem sequer viajou para Viseu, onde o plantel portista pernoitou antes do jogo desta sexta-feira. Pepe prepara-se assim para voltar ao onze e fazer dupla com Felipe no eixo defensivo da equipa treinada por Sérgio Conceição.