Éder oficializado como reforço do Lokomotiv Moscovo

Herói do Euro 2016 assina pela equipa russa onde esteve emprestado na última temporada.

10:36

O avançado internacional português Éder foi esta segunda-feira oficializado como futebolista do Lokomotiv Moscovo, equipa em que jogou por empréstimo dos franceses do Lille e ao serviço da qual se sagrou campeão na Rússia.



"O avançado português Éder assinou um contrato permanente com o Lokomotiv. Na última época, o futebolista jogou na nossa equipa por empréstimo", refere o clube russo na sua página oficial, sem indicar a duração do vínculo.



"Estou muito feliz de associar o meu futuro ao Lokomotiv. A primeira vez na Rússia foi duro, outra cultura, outro futebol, mas uns meses depois estava completamente adaptado e apaixonei-me pela Rússia", disse o jogador.



Éder, que se vai juntar ao estágio da equipa na Áustria, falou também de representar o Lokomotiv na Liga dos Campeões, e das boas relações que tem com jogadores, entre os quais o também português Manuel Fernandes.



O jogador, de 30 anos, não esteve no Mundial2018, sendo preterido nos convocados pelo selecionador Fernando Santos.



No Europeu de 2016, no qual Portugal conquistou em Paris diante da França o título, Éder foi o autor do golo da vitória na final, já no prolongamento.