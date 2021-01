Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense, anunciou o clube algarvio.O Olhanense comunicou a 29 de dezembro, a rescisão do contrato com José Carvalho Araújo, que se estendia até ao fim da época 2021/22.Transitoriamente, o conjunto rubronegro ficou a cargo Arlésio Coelho, adjunto da equipa técnica cessante.