Eduardo Barroso diz que Bruno "tem de sair por si"

Antigo prsidente da AG do Sporting era, até aqui, um dos maiores defensores do presidente leonino

17.05.18

O médico Eduardo Barroso, antigo presidente da mesa da Assembleia-geral do Sporting, disse esta quinta-feira que Bruno de Carvalho deve abandonar a presidência do Sporting.

Em entrevista à TSF, o adepto leonino que se tem sido, até aqui, um dos maiores defensores de Bruno de Carvalho, apela agora à sua saída. "Não sou daqueles que sempre criticaram o Bruno. Agora ele tem de perceber por si que deve sair".



"O Sporting já está num turbilhão há muitos meses, a situação agora agravou-se (...) "a gota da água final foi esta invasão em Alcochete", admite Eduardo Barroso. Ainda, assim, Barroso está convicto de que o presidente do Sporting não teve nada a ver com o ataque a Alcochete: "Aquilo que eu conheço do Bruno, independentemente das críticas, é impensável que tenha sido ele o responsável".

Eduardo Barroso foi dos primeiros apoiantes de Bruno de Carvalho, mas agora muda a postura. "Não sou daqueles que sempre criticaram o Bruno. Agora ele tem de perceber por si que deve sair", referindo que