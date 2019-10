Eduardo do Sporting revela o que pensou quando soube que Silas ia voltar a ser seu treinador

Silas chamou Eduardo à titularidade no primeiro jogo como técnico do Sporting e o médio não escondeu a satisfação por reencontrar o seu antigo treinador."É muito exigente, gosta de controlar o jogo. Estamos muito animados e esperamos que fique muito tempo. Sinto-me mais confiante. Silas conhece-me desde a época passada, sabe onde posso render mais, e estou confiante que vamos fazer um grande jogo amanhã. Se vou jogar? Não sei", afirmou o médio esta quarta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga Europa com o Lask Linz (amanhã, às 20 horas).Questionado sobre o que pensou ao saber que o seu ex-técnico no Belenenses ia rumar a Alvalade, o jogador brasileiro não hesitou: "Fiquei contente sim. O mister já me conhecia, estou muito feliz por voltar a trabalhar com ele. Espero dar uma boa resposta dentro de campo".