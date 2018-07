Efeito Ronaldo leva bilhetes do Parma aos 438 euros

Craque português instalou a loucura pelo clube italiano desde a sua chegada a Turim.

Desde a chegada de Cristiano Ronaldo a Turim, o clube italiano tem lucrado ,ilhões, mesmo antes do primeiro jogo. E desta vez até clubes de menor dimensão como Parma beneficiam com a chegada do craque português. O efeito Ronaldo fez-se sentir agora no preço inflacionado dos bilhetes para o jogo do campeonato Parma-Juventus, marcado para 2 de setembro, onde os ingressos mais caros já chegam aos 438 euros.



Isto fora do circuito normal, porque o estádio já está esgotado e agora são os sites de revendas - prática permitida em Itália - que fazem disparar os preços.

A caça aos bilhetes começou cedo na cidade italiana, para ver o craque português em ação. Sites que fazem revenda de bilhetes estão a inflacionar bastante os preços, aumentando exponencialmente o custo inicial dos ingressos.

Bilhetes que foram vendidos no site oficial do Parma por 25 euros já são agora vendidos por 178. O mesmo acontece com bilhetes de 60, cobrados a 199 euros, os de 70 euros vendidos por 233, chegando os de 100 aos 386 euros. Os ingressos mais caros, vendidos oficialmente a 150 euros, já atingem os 438 euros para ver jogar o internacional português.