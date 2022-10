"Eintracht? A nossa prioridade é a Liga." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o jogo deste sábado (20h30, Sport TV 1) com o Arouca, minimizando o embate com os alemães na terça-feira, em que basta um empate ao Sporting para garantir os oitavos de final da Liga dos Campeões.



O treinador leonino reitera ainda com esta afirmação que o Sporting continua na luta pelo título: "Ainda vamos jogar contra toda a gente, vamos ter sempre uma palavra a dizer.