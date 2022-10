Os jogos são todos decisivos. O festejo no avião está relacionado com o objetivo estipulado no início da época. Não festejo vitórias, mas festejei o objetivo. O grupo de trabalho está consciente disso. Vencemos o Bayer Leverkusen e não fizemos festa nenhuma", disse esta sexta-feira o Sérgio Conceição, num ataque ao Benfica, depois da festa exuberante no balneário do Dragão, após a vitória (1-0) para o campeonato.