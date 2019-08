Eintracht Frankfurt faz ultimato a Sporting por causa de Bas Dost

Agastado com o arrastar da negociação por Bas Dost, o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt deixou esta quinta-feira um ultimato ao Sporting, avisando que o clube alemão não irá esperar até à última para fechar a contratação do avançado holandês."Esta história irrita-me, tenho de dizê-lo de forma sincera. Isto é algo novo para mim no que a transferências diz respeito. Há pouco a definir com o jogador, pois já temos um acordo há dias. É importante que os dois clubes encontrem uma solução rapidamente. Não vamos esperar até ao fecho do mercado. Há sempre um momento em que se torna difícil ou impossível concretizar o negócio", considerou Fredi Bobic, à estação televisiva Nitro, pouco antes da derrota por 1-0 dos alemães diante do Estrasburgo, em duelo da 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa.Lembre-se que na quarta-feira Bobic já tinha abordado diretamente a negociação com os leões, ao dizer que com o Sporting nunca é fácil negociar. Horas depois, também Adi Hütter falaria da situação, pedindo para que o negócio fosse confirmado até ao final do dia, algo que acabou por não suceder.Bas Dost treinou esta quinta-feira de manhã e à tarde houve reunião entre os leões e o empresário do jogador. Porém, como Record adiantou, não houve qualquer acordo entre as partes. Gunther Neuhaus manteve-se intransigente relativamente a verbas relacionadas com comissões e os leões não cederam.Desta forma, o internacional holandês voltará a treinar em Alcochete na sexta-feira.