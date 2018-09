Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eis a primeira contratação de Varandas como presidente do Sporting

Nathalie Persson reforça futebol feminino dos leões.

15:42

Nathalie Persson é a primeira contratação de Frederico Varandas como presidente do Sporting.



A internacional sueca sub-23 assina contrato até 2019, com mais duas épocas de opção, anunciou esta segunda-feira o clube de Alvalade.



"Estou muito feliz por estar aqui e prometo fazer o meu melhor em cada situação. Vou deixar a minha alma aqui", garantiu a jogadora, citada pelo site do Sporting.



"Posso adaptar-me bem ao futebol português, que é técnico e rápido. Trago velocidade, bons passes e qualidade no drible. Vi muitos vídeos das jogadoras, conheço algumas delas. Penso que praticam um futebol em que me posso encaixar", referiu ainda.