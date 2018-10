Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'El País' garante que o Real Madrid já falou com Mourinho

O treinador português é "o líder autoritário" que os merengues neste momento precisam.

10:09

José Mourinho foi sondado por responsáveis do Real Madrid, no sentido de ocupar o lugar de Julen Lopetegui nos merengues, escreve esta terça-feira o jornal El País. O técnico português, que passa por um momento conturbado no Manchester United, é considerado em Espanha o homem com o perfil certo para recolocar os 'blancos' na senda das vitórias.



Fonte do Real Madrid contou ao jornal que o diretor geral do clube, José Ángel Sánches, falou com Mourinho, mas que a situação é complicada. O técnico português não quer abdicar dos dois anos e meio de contrato que tem com o Manchester United, auferindo 20 milhões de euros limpos em cada temporada.



O 'El País' acrescenta que o Real Madrid considera que Mourinho é "o líder autoritário" que neste momento o seu plantel precisa e está disposto a conduzir negociações discretas com o português.



Mas se Mourinho tomar a iniciativa de deixar o United, a sua capacidade de negociação ficará muito fragilizada e pode perder grande parte da indemnização a que teria direito. Um especialista em contratos calcula que se o treinador esperar que o Manchester United o mande embora, pode embolsar uns 60 milhões de euros brutos; se for ele a tomar a iniciativa esse valor pode cair para os 30 milhões.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida desta terça-feira, com a Juventus, Mourinho foi inquirido sobre a possibilidade de rumar ao Real Madrid, ao que o português respondeu que a sua vontade é cumprir o contrato com o Manchester United até ao fim.