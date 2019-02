Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleven Sports disponível em todas as operadoras a partir de hoje

12.02.19

A Eleven Sports vai estar disponível a partir desta terça-feira em todos os operadores de telecomunicações nacionais, anunciou hoje a detentora dos direitos televisivos da Liga dos Campeões de futebol em Portugal.



Em comunicado, a Eleven Sports anunciou que, "depois de vários meses de negociações entre as partes", chegou a acordo com a Meo, NOS e Vodafone para a distribuição dos seus canais de desporto, que já eram emitidos na Nowo desde 15 de agosto de 2018.



Além da Liga dos Campeões, a Eleven Sports detém os direitos de transmissão das Ligas espanhola, alemã, francesa, assim como da Fórmula 1.



"Este é sem dúvida um momento marcante para a operação da Eleven Sports em Portugal. Como afirmámos desde o primeiro minuto, o nosso ADN é sermos agnósticos em termos de plataformas. Como tal, queremos chegar a todos os portugueses independentemente da plataforma", afirmou o diretor-geral da Eleven Sports Portugal, Jorge Pavão de Sousa, citado no comunicado.