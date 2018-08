Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleven Sports falha na estreia em Portugal

Transmissão da Supertaça francesa terminou ao fim de 20 minutos.

01:30

Correu da pior forma a estreia da Eleven Sports em território nacional. O grupo britânico de canais de desporto, que pretende acabar com o domínio da Sport TV no mercado de direitos desportivos, tinha previsto para este sábado o arranque da sua operação em Portugal com a transmissão da Supertaça de França através da sua página de Facebook, já que os seus canais só vão ficar disponíveis a partir de 15 de agosto (ainda decorrem negociações com a MEO, NOS e Vodafone).



Mas, pouco mais de 20 minutos decorridos do Paris Saint-Germain-AS Mónaco, o stream (transmissão em direto via internet) foi interrompido e não mais voltou. Pouco passava das 13h20 e quem quis acompanhar o jogo teve de procurar alternativas, ou simplesmente não o viu. Durante as primeiras horas não foi dada qualquer explicação para o sucedido. Contudo, pouco depois das 17h00, a Eleven Sports publicou um esclarecimento no qual pede 'desculpa' pela falha e esclarece que o "sinal foi cortado por razões alheias" à empresa.



"A nossa página foi também bloqueada e, por essa razão, não temos podido responder às questões e comentários da nossa comunidade", conclui a Eleven Sports.



Soube-se depois que a transmissão e a página da Eleven Sports em Portugal foram bloqueadas pelo Facebook por este não ter sido informado da legalidade da emissão. A tarefa de informar a rede social sobre os detentores dos direitos cabia à Liga Francesa, que já veio 'pedir desculpa' pela situação.