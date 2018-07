Elsa Judas apelida Bruno Fernandes de "mercenário"

"Não tem caráter para jogar no Sporting", afirma antiga presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.

17:48

Elsa Judas, antiga presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e apoiante de Bruno de Carvalho, insurgiu-se nas redes sociais com as declarações de Bruno Fernandes, que à chegada da Seleção a Lisboa admitiu a possibilidade de negociar com o Sporting, reconhcendo, até, a possibilidade de continuar em Alvalade.

Judas apelida o jogador de "mercenário" e conta que o médio terá pedido "4 milhões de euros" a Bruno de Carvalho", que lhe foram negados pelo antigo líder dos leões.



Leia o post na íntegra: