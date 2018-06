Elsa Judas ataca Sousa Cintra e Futre

"A fina flor do entulho", escreveu a antiga presidente da Comissão Transitória da MAG.

Elsa Judas, antiga presidente da Comissão Transitória da MAG e apoiante de Bruno de Carvalho, deixou esta terça-feira ao final da tarde no Facebook uma mensagem em que expressa o que pensa sobre o facto de Sousa Cintra liderar os destinos da SAD e de Paulo Futre poder vir a ser responsável pelo departamento de futebol do Sporting.



"A fina flor do entulho", começou por escrever.

"Sousa Cintra presidente da SAD e Futre director desportivo... só falta Dias Ferreira como porta voz da SAD!!! O que podiam pedir mais os 72% que votaram a destituição de Bruno de Carvalho??? Muito bem...", disse a apoiante do presidente leonino indignada.