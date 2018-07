Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elsa Judas diz que Bruno de Carvalho tem "mente doentia"

Ex membro da lista de Bruno revela que lhe fizeram proposta “ignóbil”. Simular zanga com o ex-presidente para falar mal de Carlos Vieira.

01:30

Elsa Judas arrasou esta quinta-feira Bruno de Carvalho no programa Liga de Ouro, da CMTV, e disse que o ex-presidente do Sporting tem uma "mente doentia" e é um "aldrabão". A jurista garantiu que nunca pediu dez mil euros a Carlos Vieira (conforme Bruno disse no Facebook) assumindo que fez um acordo com o presidente destituído para pagamento dos seus serviços jurídicos. "Dez mil euros por dois meses para mim e outros dez mil euros para Trindade Barros", contou.



A ex-presidente da Comissão Transitória revelou ainda que lhe foi feita uma proposta que considerava "ignóbil". "Eu saía da lista e fazia campanha contra Carlos Vieira. Em troca, se Bruno de Carvalho ganhasse, eu ficava à frente do departamento jurídico do Sporting." Elsa Judas, que assegura ter recusado, garante que antes disso tinha sido convidada para candidata a presidente da MAG.