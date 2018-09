Elsa Judas e Trindade Barros expulsos de sócios do Sporting

Ex-presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral vai recorrer.

A Comissão de Fiscalização expulsou Elsa Judas e Trindade Barros de sócios do Sporting, tendo já informado ambos da decisão. A revelação foi feita no mesmo comunicado onde é recomendada a expulsão de Bruno de Carvalho A justificação para a expulsão de Elsa Judas e Trindade Barros prende-se com o papel de ambos na Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral um órgão criado "de forma abusiva" pelo antigo Conselho Diretivo."Esses órgãos baseavam-se em pareceres jurídicos sem fundamento elaborados por aquela que viria a ser a presidente da chamada CTMAG, Elsa Judas, no que foi coadjuvada por outro jurista e professor de leis, Trindade Barros. Uma Nota de Culpa foi emitida contra os participantes nesses órgãos fictícios, tendo a CF votado a expulsão do Clube desses dois membros que, como especialistas em Direito, não podiam desconhecer o dolo, o dano e o prejuízo que causaram ao Clube e a confusão e perplexidade criada aos seus Sócios. Para tanto, militou também o facto de, à data da assunção de funções, não terem as suas quotas regularizadas", pode ler-se no comunicado.A ex-presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, Elsa Judas, garante que não recebeu qualquer notificação por parte da Comissão de Fiscalização informando-a que foi expulsa de sócia."Estou estupefacta e vou recorrer", afirmou a jurista que garante ter recebido a notícia através do Record Assegurando que o caso vai acabar "nos tribunais", Elsa Judas promete que "vai responsabilizar todos os membros da Comissão de Fiscalização", uma vez que não recebeu nota de culpa nem teve oportunidade de defender-se. A advogada ainda vê nesta decisão "um último ato de vingança" tomado antes das eleições.