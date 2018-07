Elsa Judas suspensa de sócia do Sporting

Advogada e mais dois elementos nomeados para comissão criada por Bruno de Carvalho punidos pelo clube.

18:20

Elsa Judas, advogada que presidiu à Comissão Transitória da MAG do Sporting - órgão criado por Bruno de Carvalho para substituir os elementos demissionários - foi esta terça-feira suspensa de sócia de Sporting pela Comissão de Fiscalização, apurou oTambém os outros elementos da comissão, Trindade Barros e Yassin Madatali estão suspensos, e os três proibidos de entrar nas instalações do clube.Os três poderão ter de responder por um processo crime por usurpação de funções, por terem tentado substituir a Mesa da Assembleia Geral, liderada pelo demissionário Jaime Marta Soares. A Comissão Transitória foi considerada ilegal.Elsa Judas e Trindade Barros nem sequer tinham as cotas em dia quando foram nomeados para a Comissão Transitória. A advogada pagou-as às 23h59 do dia 31 de maio, data em que foi constituída a comissão, enquanto Trindade Barros só saldou a dívida ao clube no dia seguinte.Nenhum dos três elementos da comissão se pode candidatar aos órgãos socias do clube nas eleições de 8 de setembro.