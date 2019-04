Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imprensa italiana diz que Ronaldo não vai cumprir contrato com a Juventus até ao fim

Jornal 'La Repubblica' escreve que o português pode sair no final da próxima época.

14:44

No próximo sábado a Juventus pode alcançar o seu 8.º título italiano consecutivo, diante da Fiorentina, mas as celebrações, a acontecer, serão amargas, pois o principal objetivo da época - a Liga dos Campeões - não foi alcançado. E em Itália já há quem diga que Cristiano Ronaldo pode sair no final da próxima época...



Os bianconeri fizeram um investimento altíssimo no português com o intuito de conquistarem a Champions, mas não foram além dos quartos-de-final, pois caíram diante do Ajax, uma equipa com um nível teoricamente inferior.



Ronaldo foi o responsável pela 'remontada' frente ao Atlético Madrid e marcou um golo aos holandeses, no jogo da segunda mão - à mãe disse que não consegue fazer milagres... -, mas segundo a imprensa italiana o português pode não cumprir o contrato com a Juve até ao fim.



O jornal 'La Repubblica' escreveu isso mesmo esta quinta-feira. "É muito complicado que CR7 fique até ao final do contrato", pode ler-se naquela publicação. As razões do divórcio antecipado estarão relacionadas com os resultados nesta primeira temporada. A saída, acrescenta o mesmo jornal, não deverá efetivar-se já este verão, mas sim no de 2021.



Já o 'Corriere della Sera' dizia quarta-feira que a desilusão do jogador podia levar a um adeus antecipado já na próxima abertura do marcado...



Recorde-se que Cristiano Ronaldo assinou com a Juventus até 2022.