Em Itália já se faz contas aos jogos que Cristiano Ronaldo vai falhar

O facto de Cristiano Ronaldo ter contraído o novo coronavírus teve eco em todo o Mundo, mas foi em Itália que a notícia teve mais impacto. A Juventus já faz contas aos jogos em que terá de ficar sem o influente jogador português, que necessitará de ficar em isolamento pelo menos durante 14 dias.Assim, e partindo do princípio que o avançado consegue livrar-se do vírus no espaço das duas semanas, Ronaldo falha a visita ao Crotone, já no próximo sábado; o jogo da Liga dos Campeões, na Ucrânia, com o Dínamo Kiev, a 20 deste mês; a receção ao Verona, dia 25, e eventualmente o jogo em casa com o Barcelona, para a Champions, três dias depois.Recorde-se que a federação portuguesa comunicou hoje que o capitão da Seleção Nacional deu positivo para a covid-19.