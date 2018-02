Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto leva emails do Benfica ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Garantia foi dada esta terça-feira por Francisco J. Marques.

27.02.18

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, garantiu esta terça-feira que o FC Porto vai recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos da decidão judicial que impede o clube de divulgar mais emails do Benfica.



Segundo disse J. Marques, o recurso do clube azul e branco acontece "porque está a ser violado o interesse público que toda esta matéria encerra".



"O Estado português tem sido condenado pelo Tribunal dos Direitos Humanos. É fácil encontrar um paralelismo", relembra.



"O FC Porto submete-se às decisões dos tribunais, mas discorda em absoluto", disse o diretor de comunicação, que defende que "esta sentença põe em causa alguns princípios básicos da democracia", pois corta "a liberdade de expressão".



Nesse sentido, Francisco J. Marques garantiu que "o FC Porto está a estudar todas as formas de recurso", porque "as práticas devem ser denunciadas".



FC Porto acusa aeroporto de Faro após regresso atribulado ao Porto

Francisco J. Marques também abordou, esta terça-feira, o regresso do FC Porto do Algarve após o jogo com o Portimonense, no domingo.



Segundo o diretor de comunicação dos azuis e brancos, a equipa pediu uma autorização especial ao aeroporto para voar num avião fretado depois da meia noite (hora de encerramento), mas tal autorização "nunca foi concedida".



"Estamos no nosso país. Pretendíamos apenas e só regressar para descansar. O pedido foi efetuado há bastante tempo", garantiu, considerando o comportamento "discriminatório e hostil".



A equipa acabaria por ficar a pernoitar no Algarve e regressou segunda-feira ao Porto.