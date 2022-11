Embaixador do Mundial2022 diz que homossexualidade é um "problema mental"

Faltam menos de duas semanas para o arranque do Mundial 2022, mas o evento não se livra de fortes críticas e continua debaixo de fogo. Desta vez a polémica está em torno de um dos embaixadores do torneio no Qatar.Em entrevista à televisão alemã ZDF, Khalid Salman começou por esclarecer que não é um "muçulmano conservador" mas referiu que a homossexualidade é considerada ilegal no país. Por isso deixou o aviso de que os adeptos que forem assistir à competição terão de se "comportar de acordo com as suas regras". O jornalista terá questionado o ex-jogador de futebol sobre as motivações que justificam a ilegalidade e a resposta que recebeu foi que a homossexualidade é um "problema de saúde mental".Segundo a agência Reuters, a entrevista foi nesse momento suspensa por um responsável pelo evento. Depois do incidente tanto a FIFA como os organizadores do Mundial2022 apenas repetiram que durante a competição todos são bem-vindos no país.Numa altura em que se espera que o Qatar receba mais de um milhão de visitantes, os temas ligados aos direitos humanos continuam a ser uma preocupação. Vários jogadores de futebol já levantaram questões sobre a segurança que será dada tanto aos adeptos LGBT+ como às adeptas do sexo feminino, naquele que é o primeiro país do Médio Oriente a receber um Mundial de futebol.A entrevista a Khalid Salman foi gravada na cidade de Doha e deverá ser exibida de forma integral esta terça-feira.