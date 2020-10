Foi um empate com sabor amargo aquele que o Farense conquistou este domingo no Estádio Algarve. Depois de estar a vencer por 2-0, permitiu a reviravolta e acabou por se redimir no último minuto do jogo, chegando ao 3-3.









Os primeiros golos do Farense surgiram na primeira parte, na sequência de pontapés de canto. Os algarvios foram para o descanso a vencer por duas bolas a zero e por cima da partida.

Na segunda parte, a história mudou. O Famalicão fez várias alterações e veio com outra atitude, chegando ao empate com dois golos de Rúben Lameiras. A reviravolta no marcador chegou ao minuto 81, com um grande trabalho individual de Bruno Jordão. Já com o jogo quase terminado, os leões de Faro chegaram ao empate com um golo em contra-ataque, assinado por Mansilla.