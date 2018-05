Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empate na Feira afunda Estoril

Equipa de Ivo Vieira precisava de vencer para garantir a manutenção.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:27

O Feirense recebeu, este domingo, o Estoril e empatou a zero golos garantindo a manutenção no escalão principal e empurrando os canarinhos para a II Liga.



Em partida de aflitos, o Estoril começou ao ataque. Matheus Sávio colocou, aos 7’, Caio à prova. Dois minutos depois, o brasileiro voltou a criar perigo na baliza fogaceira na marcação de um livre. Caio e Flávio Ramos desentenderam-se, aos 15’, mas Ewandro desperdiçou a oportunidade.



A terminar a primeira parte, Caio mergulhou aos pés de Jorman para negar o golo aos estorilistas.



Na segunda parte, o Estoril manteve o ritmo ofensivo mas a equipa de Nuno Manta respondeu com boa organização defensiva. Até final, o Estoril, em desespero, procurou o golo mas o Feirense defendeu o castelo.



Nuno Manta confirmou, emocionado, o voto de confiança no trabalho e entrega dos jogadores: "Não ganhámos, mas foi como uma grande vitória." "Infelizmente calhou-nos a nós", lamentou Ivo Vieira, treinador do Estoril.