Empoli confirmado no Troféu Cinco Violinos do Sporting

Equipa sucede à Fiorentina.

Olympiacos, Fiorentina (duas vezes), Lazio, Roma e Wolfsburgo foram os opositores do Sporting na prova, sendo que a taça ficou sempre em casa.

Está definido o adversário do Sporting no Troféu Cinco Violinos: o Empoli joga a 5 de agosto em Alvalade, a partir das 19 horas, confirmando a hipótese avançada por pelo Record A equipa italiana subiu na temporada passada ao escalão maior do futebol transalpino e sucede à Fiorentina no troféu organizado pelos leões, que teve a sua primeira edição em 2012.