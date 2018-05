Empresa de videojogos diz que Portugal não passa dos oitavos de final no Mundial

Previsão é feita pela Electronic Arts, que confirma a derrota de Portugal com a seleção do Uruguai.

A EA (Electronic Arts) fez uma simulação da competição mundial de futebol de 2018, afirmando que Portugal ficaria pela fase dos oitavos de final, e França seria a grande vencedora do Mundial.



Depois de um polvo tentar 'adivinhar' o percurso das equipas, agora é a FIFA a avançar com os resultados finais, segundo adianta a empresa através de um comunicado no site oficial.



A EA, responsável pelo título de futebol mais popular na indústria dos videojogos, afirma que a competição que vai decorrer na Rússia, terá uma final disputada entre a França e a Alemanha, de onde o país francês sairá vitorioso, mas apenas nas grandes penalidades.

A concretizarem-se as previsões, Portugal ficará 'pelo caminho', contra o Uruguai, e a Argentina perderá também nos oitavos de final, contra a França.

Apesar de ser apenas uma previsão, que estimula os 'jogadores' a aderirem à atualização do jogo 'FIFA 18', a empresa acertou nos campeões da competição desportiva de 2014, dando a vitória à Alemanha.