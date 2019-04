Empresa ganhava milhões a gerir redes sociais de Bruno de Carvalho e do Sporting

YoungNetwork faturou, entre os anos de 2015 e 2017, quase dois milhões de euros.

21:24

A empresa YoungNetwork, de João Duarte, Ana Leal e Guadalupe Monfreitas, faturou, entre os anos de 2015 e 2017, quase dois milhões de euros à Sporting SAD, para, basicamente, gerir a máquina de comunicação da presidência de Bruno de Carvalho nas redes sociais – através do Facebook.



Isto embora, no contrato, também se possam ler rubricas com outros itens, como "comunicação estratégica", "Jornal SCP, Sporting.pt e Sporting TV", que já contavam com equipas próprias do clube.