Empresa que transportou votos nas eleições do Benfica pertence ao segurança dos encarnados

São novos dados sobre a polémica dos votos físicos nas eleições do Benfica. O CM sabe que a empresa que transportou os votos pertence a Paulo Magalhães. Trata-se de um elemento de segurança próximo da equipa de futebol do Benfica. A empresa chama-se 'PM, Proteção Mundial'. Foi esta a empresa responsável pelo transporte dos votos em urna.



Recorde-se que, logo no dia das eleições, circularam imagens das urnas a serem transportadas em carros descaracterizados, aparentemente sem condições de segurança. O CM questionou, no próprio dia, Virgílio Duque Vieira, presidente da mesa da assembleia geral que conduziu o ato eleitoral. O então dirigente do clube da Luz garantiu que a empresa que estava a tratar dos votos em urna era uma das mais conceituadas do país. Assegurou ainda que os votos estavam selados e iam ser guardados num armazém durante seis meses.

O CM contactou o Benfica mas por enquanto o clube não quis reagir.