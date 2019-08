Empresário de Bruno Fernandes reunido com Frederico Varandas em Alvalade

Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, reuniu-se esta quarta-feira com Frederico Varandas em Alvalade, com o dossiê do médio em cima da mesa.Recorde-se que o jogador é pretendido pelo Manchester United, depois de o Sporting ter recusado uma proposta do Tottenham, o que acionou a cláusula do contrato do médio que previa que fosse premiado com 5 milhões de euros caso o clube recusasse propostas acima dos 35 milhões.O impasse na definição do seu futuro está a mexer com Bruno Fernandes, que já fez saber a Varandas que não está confortável com esta situação, ainda que não vá fazer nada para forçar a saída de Alvalade.