O FC Porto pagou quase 64 milhões de euros em comissões a empresários desde março de 2017 até ao fim do 1º trimestre deste ano. É precisamente sobre esse período de quatro anos que incidem as investigações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Os números oficiais são da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mostram a dinâmica negocial dos dragões.