Empresários e dirigentes que contactavam com Paulo Gonçalves alvos de ataque informático

Responsável pelo envio deste e-mail falso pode ter acesso a dados confidenciais de empresários, dirigentes e até amigos do ex-assessor jurídico do Benfica.

As contas de e-mail de empresários e dirigentes que contactavam regularmente com Paulo Gonçalves foram alvo de um ataque informático.

Foi enviado aos contactos frequentes do ex-assessor jurídico do Benfica um e-mail com um endereço eletrónico que Paulo Gonçalves utilizava quando trabalhava no clube da Luz.

Esse mesmo e-mail continha um anexo que caso fosse aberto permitia o acesso aos dados informáticos e, por consequência, de telemóvel das pessoas que receberam, avança a CMTV.

O responsável pelo envio deste e-mail falso pode agora ter acesso a dados confidenciais de empresários, dirigentes e até amigos de Paulo Gonçalves.



Contactada pela CMTV, fonte do Benfica diz que o ataque informático foi detetado pelo clube que travou esse mesmo e-mail falso antes que este chegasse à caixa de e-mail dos funcionários do Benfica.