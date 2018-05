Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emprestados do FC Porto podem valer 61 milhões de euros

Mikel, 20 milhões, e Chidozie, por 16, têm as opções mais elevadas.

Por Hugo Real | 08:34

Até ao fim de junho, quando acaba oficialmente a época, os dragões podem encaixar 60,9 milhões de euros sem tocar no plantel que se sagrou campeão nacional, o que serviria para atingir a meta orçamental de 55 milhões de proveitos com transferências de jogadores.



Para tal, ‘basta’ que sejam ativadas as cláusulas de opção de compra de sete dos 25 atletas (nos outros 18 casos não é conhecida a existência destas cláusulas) que terminaram a temporada emprestados a outros emblemas.



Os dois jogadores que se podem tornar mais rentáveis são os nigerianos Mikel Agu, que esta época fez 24 jogos ao serviço do Bursaspor, da Turquia, e Chidozie, que alinhou em 23 partidas pelos franceses do Nantes. No caso do médio de 24 anos, a cláusula é de 20 milhões de euros, o que torna mais improvável que esta seja ativada. Já para o Nantes ficar com o defesa de 21 nos terá de pagar 16 milhões.



Refira-se ainda que os dois jogadores podem valorizar-se no Mundial da Rússia, já que estão nos 30 pré-convocados da sua seleção.



Quem deverá mesmo ativar a cláusula de compra é o Wolverhampton, que pagará 10 milhões de libras (11,4 milhões de euros) para ficar com o francês Boly. Também o Sevilha deve avançar com 5 milhões para garantir o mexicano Layún. Quintero (3,5 milhões/River Plate), Suk (3 milhões/Troyes) e Omar Govea (2 milhões/Mouscron) são os outros casos.



Recorde-se que além de Ricardo (20+5 milhões para o Leicester), o FC Porto já vendeu Ivo Rodrigues ao Antuérpia, por um valor não revelado.