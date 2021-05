Encapuzados ligados a claque do Benfica atacam elementos da Torcida Verde do Sporting

Adeptos com ligações à claque do Benfica Diabos Vermelhos atacaram esta tarde elementos da claque do Sporting Torcida Verde em Alvalade.Segundoapurou, o ataque foi levado a cabo por 12 adeptos que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto. Do incidente resultaram feridos que tiveram de receber assistência médica.A PSP já tomou conta da ocorrência. "Não vamos alimentar o discurso do ódio", disse a Record o líder da Torcida Verde, Luís Carlos. "Vamos accionar os mecanismos que estão ao nosso dispor, junto do Sporting e do Ministério Público", acrescentou.O Sporting reagiu em comunicado ao ataque feito por elementos dos Diabos Vermelhos à Torcida Verde, ocorrido esta segunda-feira junto a Alvalade. Na sua nota, os leões repudiam de forma veemente o que consideram ser "actos de violência gratuita" e referem que "situações desta natureza não dignificam o desporto nacional nem são representativas do futebol em particular". "O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português", acrescenta a mesma nota.Por outro lado, a direção leonina apela a que "as entidades competentes" e o "mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam", deixando ainda uma mensagem de apoio aos afetados pela situação."O Sporting Clube de Portugal repudia veemente os actos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival.Situações desta natureza não dignificam o Desporto nacional nem são representativas do Futebol em particular. O Sporting CP continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português.O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio.É importante que as entidades competentes e que o mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam.Estes não são os valores que queremos para o Desporto nacional. Estes não são os valores que representam o ADN do Sporting CP.À Torcida Verde, todo o nosso apoio.Onde vai um, vão todos."