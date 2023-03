Um homem, que esteve preso por invadir um campo de futebol e esmurrar o jogador Jack Grealish, durante um jogo do Aston Vila, foi encontrado morto esta semana em Birmingham, no Reino Unido. Paul Mitchell tinha 32 anos e deixa três filhos.Membros da família e amigos recorreram às redes sociais para prestar homenagem. "Tinha um coração muito bondoso. Muita gente vai sentir a sua falta", referiu a prima do adepto, citada pelo jornal britânico The Sun.Paul Mitchell foi acusado de agressão e invasão de campo durante um jogo entre Aston Villa e Birmingham City, em 2019, quando esmurrou o jogador Jack Grealish. Foi condenado a 14 semanas de prisão, das quais cumpriu apenas quatro.O homem foi ainda proibido de assistir a jogos de futebol em estádios durante dez anos, ordem que contrariou em abril de 2022 e que o levou a ser detido novamente.Até ao momento não são conhecidas as causas da morte.