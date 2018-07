Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engano no sorteio da Liga NOS obriga a novo calendário

Assistente mostrou um papel com o número seis ao contrário.

Por João Pedro Óca | 01:30

Um engano no sorteio dos calendários da Liga e da II Liga, que decorreu esta sexta-feira em Coimbra, obrigou o organismo a anunciar novos calendários para 2018/19, pouco tempo depois de terem ficado fechadas as primeiras versões.



Tudo porque na retirada de um dos números da chave (219894), que determinou os jogos da edição 2018/19, uma das assistentes mostrou o papel ao contrário e o que deveria ser um seis acabou por ser um nove, erro que influenciou o número da chave.



"Por uma questão de transparência criou-se um novo calendário para as duas provas. Tivemos um erro de leitura. Pedimos desculpa", disse Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, antes de ter sido revelada a versão final dos calendários da Liga e da II Liga.



Na última jornada da Liga, o FC Porto recebe o Sporting, enquanto que o primeiro clássico da época se joga na Luz, entre Benfica e Sporting, a 26 de agosto. As águias recebem os dragões na 7ª ronda. Os portistas iniciam a defesa do título em casa com o Chaves. Na primeira ronda, a 12 de agosto, o Benfica recebe o V.Setúbal e o Sporting joga no terreno do Moreirense.



Na primeira versão, que foi anulada, estava agendado um Sporting-Benfica à 3ª jornada, um Sporting-FC Porto na 7ª ronda e um FC Porto-Benfica na antepenúltima jornada.



Sp. Braga recebe o Sporting na quinta jornada

O Sp. Braga, 4º classificado na última edição da Liga, inicia o campeonato em casa com o Nacional, que regressa ao primeiro escalão. Os minhotos recebem o Sporting na 5ª jornada, a 23 de setembro, jogam no Dragão, com o FC Porto, na 10ª jornada (11 de novembro) e defrontam o Benfica, fora de casa, a 23 de dezembro (14ª jornada).



Bruno Fernandes eleito o melhor jogador da temporada

Bruno Fernandes (Sporting) foi eleito o melhor jogador da temporada passada, durante a gala de ontem que teve lugar na cidade de Coimbra. "É muito gratificante receber este prémio. Agradeço ao staff, ao plantel, companheiros e adeptos, que fizeram com que este ano fosse muito importante e bom para mim, seja individualmente como coletivamente", disse o médio que não tem clube neste momento, depois de ter rescindido com os leões. Bruno Fernandes concorria no prémio com Marega (FC Porto ) e Jonas (Benfica).



Sérgio Conceição (melhor treinador), Rúben Dias (melhor jovem) e Rodrigo Pinho, do Marítimo (golo do ano) foram outros dos principais prémios. O brasileiro Jonas (Benfica), melhor marcador da Liga, recebeu o respetivo troféu: "Para o ano quero conquistar outra vez, se possível". Ricardo Gomes (Nacional) foi eleito o melhor jogador da II Liga.