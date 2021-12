Engenho explode no balneário dos árbitros e obriga a interromper jogo da distrital de Santarém

A receção deste domingo do Benfica do Ribatejo ao Rebocho, na primeira fase da Série A da 2.ª divisão distrital de Santarém, foi interrompida ao intervalo devido a um incidente com engenho explosivo no balneário dos árbitros.

Na sétima ronda daquele campeonato, os visitantes venciam por 1-0, após a primeira parte, mas o encontro nunca mais foi retomado devido à pequena explosão ocorrida, que não provocou quaisquer feridos, embora a equipa de arbitragem tenha optado por não continuar com a partida.

"Lamentamos todas as ocorrências, inesperadas, que nos envergonham a todos. Foi um qualquer engenho explosivo, não se pode precisar para já se foi petardo ou o que foi. Aguardamos o relatório do arbitro e da segurança e os órgãos próprios tomarão medidas e procedimentos normais, mas é uma situação lamentável. Um ato isolado e inexplicável, que nada fazia prever", disse à Lusa o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo.

O jogo Benfica do Ribatejo-Rebocho, oitavo e sétimos classificados, respetivamente, entre nove equipas, realizou-se no Campo D. Eugenia Manuel, naquela freguesia de Almeirim.