Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Época perdida para Aboubakar

Rotura de ligamentos obriga a intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.

Por Mário Pereira | 09:35

Vincent Aboubakar, avançado do FC Porto, sofreu uma grave lesão no decorrer do jogo de sábado passado frente ao Tondela, o que obrigou a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo e vai falhar praticamente toda a época. Um forte revés para Sérgio Conceição que fica assim privado do seu ponta de lança de referência, que é o melhor marcador da equipa na Liga, com quatro golos.



A lesão do avançado camaronês obriga a uma paragem nunca inferior a seis meses. Segundo revelou o FC Porto, Aboubakar fez uma "rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo". O ponta de lança saiu aos 64 minutos do jogo com o Tondela, tendo sido substituído por Soares, que acabaria por marcar o único golo do jogo e dar a vitória aos dragões.



Soares será o substituto natural de Aboubakar nas competições domésticas mas não é opção para os jogos da Liga dos Campeões, pois não foi inscrito.



O FC Porto fica assim com duas baixas importantes na frente europeia. As opções para a frente de ataque, na Champions, ficam limitadas a Marega, André Pereira e Adrián López, apesar de este ser um jogador com pouca rotação no plantel de Conceição.



Preocupação no final do jogo

Sérgio Conceição deu conta das suas preocupações sobre o estado físico de Aboubakar logo após o final do jogo com o Tondela. "Presumo que não seja nada de positivo", disse o treinador ainda sem saber que o jogador tinha uma lesão grave que iria obrigar a intervenção cirúrgica.



Técnico explica Soares de fora

O treinador do FC Porto explicou a razão de Soares não estar inscrito na Champions: "Pensámos que falharia, no mínimo, os dois primeiros jogos. Com as restrições para as inscrições, pior seria se o FC Porto ficasse privado de mais um jogador nas primeiras jornadas", esclareceu.



Gala dos Dragões de Ouro

O Coliseu do Porto foi este sábado palco da 31ª Gala dos Dragões de Ouro, na qual o FC Porto distinguiu as figuras do clube em vários quadrantes. Herrera, capitão da equipa de futebol, disse sentir "honra por fazer parte da história do FC Porto".



PORMENORES

Reverso da medalha

A lesão de Aboubakar foi o reverso da medalha de um jogo em que o FC Porto ascendeu à liderança da classificação do campeonato, ainda que à condição.



Marius à espreita

O jovem avançado Marius, de 20 anos, pode agora voltar a ter novas oportunidades. Já jogou na Liga mas não está inscrito na Champions, tal como Soares.