Equipa da Fiorentina e estrelas da Série A prestam última homenagem a Astori

Funeral realiza-se na manhã de quinta-feira.

21:42

A equipa da Fiorentina, os internacionais Daniele de Rossi, Andrea Belotti e Riccardo Montolivo, além de centenas de anónimos, estiveram esta quarta-feira na Capela do Centro de Treinos do clube, em Coverciano, para prestar homenagem ao falecido Davide Astori.



Os jogadores da Fiorentina rodearam o caixão do seu capitão, que faleceu, no sábado, de doença súbita, no quarto do hotel onde a equipa estagiava, e depositaram flores e duas camisolas, uma do clube de Florença e outra da seleção de Itália, camisola que envergou 14 vezes.



Outros jogadores que atuam na Serie A, nomeadamente Daniele de Rossi, capitão da Roma, na qual Astori jogou durante uma época, o atacante do Torino Andrea Belotti e o médio do AC Milan Riccardo Montolivo marcaram, também, presença em Coverciano, onde o corpo de Astori está exposto desde o meio da tarde de hoje até às 22:30.



O ex-internacional italiano Alessandro Costacurta e o ex-árbitro Pierluigi Collina foram outras das figuras presentes, além de centenas de cidadãos anónimos e adeptos da Fiorentina, que se juntaram à entrada do Centro de Treinos para prestar um derradeiro tributo ao malogrado futebolista, que faleceu na véspera da partida da 27.ª jornada da Serie A frente à Udinese, marcada para o passado domingo.



Antes do funeral do jogador, que se realizará na manhã de quinta-feira, na Basílica de Santa Cruz, em Florença, o ex-atacante argentino Gabriel Batistuta, lenda da Fiorentina, decidiu homenagear Astori num escrito que publicou numa rede social.



"Eu estou do outro lado do mundo, mas gostaria de estar em Florença para uma última saudação a Davide. Eu sempre pensei que a 'Viola' (equipa da Fiorentina) tinha apenas um capitão, o meu amigo e meu irmão Giancarlo Antognoni (campeão mundial em 1982 e jogador da Fiorentina durante 15 anos). De agora em diante, ela terá dois, e para sempre", escreveu 'Batigol'.