Equipa de andebol processa empresa aérea SATA

Sadinos tiveram de passar a noite no Aeroporto de Lisboa antes de rumar aos Açores.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

A direção do V. Setúbal está a ponderar processar a empresa aérea SATA. Em causa está a forma como a equipa de andebol terá sido tratada na madrugada deste sábado depois do seu voo para Ponta Delgada, nos Açores ter sido cancelado devido a um problema mecânico.



"Vamos acionar o nosso departamento jurídico para sermos indemnizados pelo que se passou", disse ao Correio da Manhã Rui Mendes, coordenador da secção.



Na véspera da equipa jogar com o Mariense, em jogo da 2ª divisão do campeonato, o V. Setúbal viu-se forçado a ficar em terra, depois do avião em que devia seguir ter avariado - ainda chegou a levantar voo mas teve de fazer uma aterragem de emergência perto das 21h00.



Depois, jogadores e responsáveis técnicos sadinos tiveram de passar a noite no aeroporto de Lisboa sem que a SATA arranjasse soluções para a dormida ou alimentação [apenas foram distribuídas senhas para almoço e lanche].



Este sábado, a SATA conseguiu lugar para a equipa para o voo das 13h00. "O jogo estava marcado para as 20h00 mas com a concordância da Federação e do nosso adversário, foi reagendado para as 12h00 [hoje]", confirmou ao CM Rui Mendes.



Presidente do PS viaja mais cedo

Carlos César, presidente do PS, seguia no mesmo voo que a equipa sadina rumo a Ponta Delgada e também teve de regressar a Lisboa.



O antigo presidente do governo regional dos Açores, contudo, conseguiu um lugar num voo às seis da manhã. "Não houve privilégio para qualquer passageiro. Todos foram alocados nos voos seguintes mediante a disponibilidade de lugares", disse ao CM fonte da empresa área.