Equipa de Basket de Albufeira representa pela primeira vez Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol Veteranos

Pela primeira vez o Imortal Basket de Albufeira vai representar Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol Veteranos'23, informa o clube em comunicado.Albufeira vai ser a cidade anfitriã do evento, entre este sábado e dia 17 de junho, na sétima edição que se estreia em Portugal."A participação da equipa portuguesa é a concretização de um sonho antigo dos seus 15 jogadores, unidos pela paixão à modalidade", refere o comunicado.Horários dos jogos do clube:Dia 11/06: Sportland (Estónia) VS Imortal Basket clubeHorário: 17h45 | Local: Pavilhão da Escola Básica e Secundária de AlbufeiraDia 12/06: Italbasketmaster (Itália) VS Imortal Basket ClubeHorário: 19h00 | Local: Pavilhão da Escola Secundária de AlbufeiraDia 13/06: Imortal Basket Clube VS Ukraine United (Ucrânia)Horário: 17h45 | Local: Pavilhão da Escola EB 2,3 Prof.ª Diamantina Negrão