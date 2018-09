Equipa de futebol feminino do Benfica vence por 19-0

Foi apenas a grande exibição da guardiã Vânia Campos do Vidreiros a impedir que o resultado tivesse ainda maior expressão.

O Benfica somou mais um resultado bastante desnivelado na 2ª Divisão de futebol feminino, ao golear fora o Vidreiros, por 19-0, num jogo de sentido único e sem qualquer história nem emoção. E foi apenas a grande exibição da guardiã Vânia Campos a impedir que o resultado tivesse ainda maior expressão.

Além da notória diferença de qualidade técnica entre as equipas, o maior poderio físico das águias ajudou a dilatar o resultado, sobretudo no decorrer da segunda parte, quando as jogadoras da casa baixaram os braços e se limitaram a esperar pelo apito final, já sem forças para lutarem pelo resultado. Daí se explica que na segunda parte o Benfica tivesse marcado por 14 vezes, contra os cinco remates que fez na primeira.

Depois de muito desperdício logo desde os minutos iniciais, Darlene abriu o ativo (13’) e anotou assim o primeiro dos sete golos que viria a apontar na partida. Depois de ter apontado oito golos ao Ponte Frielas na ronda inaugural, a brasileira voltou a destacar-se na equipa de João Marques, que teve ainda na brasileira Geyse – que assinou uma mão-cheia de golos – outros dos destaques individuais. Patrícia e Daiane festejaram um hat trick cada, enquanto Carlota Cristo inscreveu o nome na lista de marcadores por uma vez.

A equipa da casa raramente conseguiu sequer passar a linha do meio-campo com a bola controlada, pelo que uma das maiores ovações da tarde aconteceu aos 58’, quando a guardiã Carolina Vilão… tocou na bola com os pés, após passe de uma companheira.

A realidade competitiva do Vidreiros é claramente inferior à do Benfica, conjunto que em duas jornadas soma duas vitórias e um impressionante registo de 47 golos marcados e zero sofridos, consolidando o estatuto de favorito com que entrou na modalidade.

Geyse na seleção

A avançada Geyse (que já contabiliza dez golos de águia ao peito) integra a lista de 22 jogadoras convocadas para o particular que a seleção brasileira vai disputar frente a Inglaterra, no próximo dia 6 de outubro, em Nottingham.