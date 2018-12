Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa do Belenenses SAD deixa de usar Cruz de Cristo e recorre para a Relação

Conflito entre a SAD e o clube continua e chegou agora ao símbolo da equipa que joga na I Liga.

14:58

A SAD do Belenenses anunciou esta sexta-feira que irá deixar de utilizar em breve a Cruz de Cristo como símbolo, cumprindo uma decisão judicial, da qual irá recorrer para o Tribunal da Relação.



Em comunicado, a SAD considerou que a decisão que a proíbe de utilizar o símbolo, reiterada na quinta-feira pelo Tribunal Intelectual de Lisboa (TIP), "coleciona erros clamorosos, inconcebíveis e inadmissíveis", mas disse que irá cumpri-la a breve prazo.



"Como o respeito pelas decisões judiciais - mesmo as injustas - é um princípio essencial para a Belenenses SAD, no mais curto prazo possível a equipa de futebol do Belenenses deixará de usar a Cruz de Cristo, voltando a usá-la quando a iníqua sentença do TIP, que proibiu a equipa de futebol profissional do Belenenses de usar os símbolos que usa há 99 anos, for revogada", refere o comunicado.



A sociedade entende que o Clube de Futebol Os Belenenses (CFB) "não tem direito a impedir a SAD, que constituiu e de que detém 10%, de usar os símbolos do Belenenses" e defendeu que o clube "não pode impedir a ninguém o uso da Cruz de Cristo".



"É mais um erro do TIP: não está em causa se a Cruz de Cristo é ou não é um símbolo do CFB, claro que é. Está em causa saber se o CFB tem direito a impedir seja quem for de usar a Cruz de Cristo como símbolo - hoje a sua SAD, amanhã, quem sabe, a Força Aérea ou as outras equipas de futebol que a usam", refere o documento.



Em novembro, o Belenenses anunciou ter interposto uma providência cautelar no Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa, com a intenção de proibir a SAD de utilizar nome, símbolos e marcas do clube.



A SAD recorreu desta decisão, afirmando que o património histórico e desportivo da equipa de futebol profissional é detido "em igual medida" pelo clube e pela sociedade anónima desportiva.



A Codecity Sports Management adquiriu a maioria do capital da SAD do Belenenses em 2012 e o clube ficou com uma participação de 10%. Desde então, vigorava um protocolo assinado por ambas as entidades, que cessou no dia 30 de junho, após o qual o clube anunciou a inscrição de uma equipa de futebol sénior, que está a competir nas divisões distritais de Lisboa.



Já a equipa profissional de futebol, que disputa a I Liga portuguesa, deixou o Estádio do Restelo no início desta época, passando a jogar no Estádio Nacional, em Oeiras, sendo que a SAD acusou a direção do clube de a ter despejado do Restelo.