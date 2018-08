Equipa do FC Porto parou no Santuário de Fátima no regresso a casa

Clube portista derrotou o Belenenses, por 3-2, após um penálti nos descontos de Alex Telles.

16:05

Com o homem do jogo! @alextelles13 ?? Uma publicação partilhada por zecafe (@zecafe1234) a 19 de Ago, 2018 às 3:36 PDT

Na viagem de regresso ao Porto, logo após o triunfo diante do Belenenses no Jamor este domingo, a equipa do FC Porto parou no Santuário da Fátima, com alguns jogadores a registarem o momento."Estava com saudades", escreveu Alex Telles, jogador dos Dragões, numa instastory, tendo também tirado selfies com adeptos presentes.. Diogo Leite registou igualmente o momento nas redes sociais.Recorde-se que o FC Porto derrotou o Belenenses, por 3-2, após um penálti nos descontos de Alex Telles.