Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa do Sporting já está no Jamor

Leões chegaram ao estádio nacional para cumprirem o treino agendado para este sábado sob fortes medidas de segurança.

16:30

A equipa do Sporting chegou este sábado ao Estádio Nacional debaixo de fortes medidas de segurança.



O autocarro da equipa leonina entrou no recinto pouco depois das 16h00 , sob o olhar de cerca de dezenas de adeptos que se encontravam lá.



O Sporting vai defrontar a equipa do Aves, no próximo domingo, na final da Taça de Portugal, agendada para as 17h15.