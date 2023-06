Equipa feminina de ténis de mesa avança para meias-finais dos Jogos Europeus

A equipa feminina de ténis de mesa apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais do torneio por seleções dos Jogos Europeus Cracóvia2023, na Hutnik Arena, graças aos triunfos de Fu Yu, Jieni Shao e Inês Matos ante a Ucrânia.

A olímpica Fu Yu e a jovem Inês Matos, de 18 anos, começaram o encontro da melhor forma, ao vencer por 3-2 em pares Anastasiia Dymytrenko e Solomiya Brateyko, recuperando de um 2-11 a abrir para vencer por 11-4 e 11-9, ceder 5-11 e fechar na 'negra' por 11-4.

Depois, Jieni Shao cedeu ante Margaryta Pesotska, a melhor jogadora ucraniana, por 3-1 (11-3, 9-11, 11-7 e 11-7), mas Fu Yu bateu Brateyko pelo mesmo resultado (12-10, 2-11, 11-1 e 11-5).

A fechar, Jieni Shao bateu Dymytrenko por 11-7, 11-9 e 11-5 para garantir que Portugal vai disputar os jogos de atribuição de medalhas, seja a final, se vencerem nas 'meias', ou o jogo pelo bronze, se perderem.

"Antes do jogo, sabíamos que ia ser muito difícil. , foi muito importante ganhar o par. Ganhar em pares foi a parte mais importante. Ficámos com a cabeça mais positiva e ainda podíamos falhar um jogo, o primeiro da Jieni", explicou à Lusa a selecionadora, Xie Juan.

Segundo a técnica, jogar primeiro o par coloca alguma pressão sobretudo nas jovens Inês Matos ou Matilde Pinto, por isso o objetivo passa sobretudo por vencer nos jogos individuais entre Fu Yu, 30.ª jogadora mundial aos 44 anos, ou Shao, 44.ª, mas mostrou-se feliz pela vitória a abrir, "um 3-2 nada fácil mas que foi para Portugal".

Segundo explicou Jieni Shao, o jogo final era "crucial", uma vez que seria Matos a jogar o encontro decisivo se perdesse, e por isso destacou a sua "concentração total para garantir a vitória".

Por seu lado, Inês Matos vê em Portugal "uma equipa mais forte a nível global", o que lhes deu "confiança".

"Ficámos um pouco surpreendidas por a Hanna Haponova não ter jogado, mas talvez elas tenham pensado que a Shao Jieni e a Fu Yu eram muito fortes contra jogadoras defensivas", destacou a jovem.

Pela frente na próxima fase, as comandadas de Xie Juan, que ocupam o 11.º posto no ranking mundial por seleções, terão Alemanha, favorita, ou a Suécia, que ainda se defrontam, num duelo pela final agendado para sexta-feira.

Também esta quinta-feira, a equipa masculina, oitava do ranking mundial, defronta a Roménia, 24.ª, em partida aprazada para as 16h00 locais (15h00 em Lisboa).

Portugal soma agora 13 pódios em Cracóvia2023, nomeadamente quatro ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.