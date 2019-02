Equipa italiana entra em campo com sete jogadores e perde por 20-0

Pro Piacenza enfrenta greve de jogadores e vive momento dramático na 3.ª divisão italiana. Vídeo mostra 'massacre'.

O Pro Piacenza, que compete no Grupo A da Serie C italiana (3ª divisão), foi derrotado por 20-0, na visita ao terreno do Cuneo, na 27ª jornada da prova. No entanto, há uma explicação para um resultado tão desnivelado. A equipa já tinha faltado aos três encontros anteriores, perdidos por falta de comparência devido à greve dos jogadores que reclamam salários em atraso. Segundo as regras da liga italiana, caso não marcassem presença em quatro jogos consecutivos seriam desclassificados e expulsos da competição.

Por isso, os responsáveis do clube decidiram levar oito jovens (dos 16 aos 19 anos) para defrontar o Cuneo. Mas, um dos jogadores esqueceu-se da sua identificação e o Pro Piacenza entrou em campo apenas com sete jogadores e ao intervalo já perdia por 16-0, sofrendo ‘apenas’ quatro golos no 2º tempo.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o resumo do massacre a que os pobres jogadores do Piacenza foram submetidos.





A juntar a estas situações insólitas, o capitão de equipa também foi o treinador (pelo menos na ficha de jogo), já que se apresentaram sem equipa técnica.