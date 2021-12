O Famalicão-Belenenses SAD, da jornada 16 da Liga Win que estava marcado para as 17 horas desta quarta-feira, foi adiado.O delegado de saúde do ACES AVE Famalicão determinou que todo o plantel principal e sub-23 dos famalicenses, deverá manter-se em vigilância ativa/isolamento profilático até aos dias 1 e 2 da janeiro (inclusivamente), informou a Liga.A nova data e hora do jogo será indicada posteriormente.