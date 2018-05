Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Equipa vai dar a vida para conquistar os 3 pontos”, diz técnico do Feirense

Partida frente ao Estoril está marcada para este domingo às 18h00.

Por Paulo Jorge Duarte | 03:33

Nuno Manta Santos, técnico do Feirense, garantiu que a equipa está mentalmente preparada para disputar o que diz ser "uma final", frente ao Estoril este domingo pelas 18h00.



"Vamos levar tudo para dentro de campo, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa que também vai dar a vida para conquistar os três pontos", disse o técnico dos fogaceiros.



O Feirense ocupa o 15º lugar com 30 pontos e pode nem ser necessária uma vitória frente aos canarinhos para a manutenção na Liga. Barge, Kiki (ambos por lesão) e Briseño (castigado) são baixas confirmadas.