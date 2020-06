"Equipas com mais adeptos vão sentir mais dificuldades": Jorge Jesus faz "estudo" sobre Portugal

Por culpa da pandemia, os adeptos das equipas de futebol não podem acompanhar, 'in loco', as exibições das suas equipas, um período que poderá trazer complicações às formações com maior massa adepta, tal como refere Jorge Jesus.



"Os jogadores sentem que jogar no Maracanã é logo uma vantagem. Não começamos a ganhar por 1-0 mas sentimos que os adeptos nos empurram para a vitória como ninguém. Desde que estou aqui [no Flamengo] os adeptos não assobiam, mas procuram sim ajudar a equipa e isso foi fundamental para virarmos alguns dos nossos jogos. Jogámos aqui [no Maracanã] contra a Portuguesa e estava o estádio fechado, e a diferença é enorme. Já em Portugal sinto isso, tenho estado a fazer um estudo sobre isso: as equipas com mais adeptos são as que vão sentir mais dificuldades com os jogos à porta fechada", confessou o treinador português, em declarações, este domingo, à 'FlaTV'.

