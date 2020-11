Eric Clapton tentou ajudar Maradona a libertar-se do vício das drogas

O jornal argentino Clarín conta esta quinta-feira que o guitarrista Eric Clapton tentou ajudar Diego Maradona a libertar-se das drogas. Aconteceu quando o argentino se refugiou em Cuba, com o intuito de se curar do vício, mas onde as coisas acabaram por não decorrer da melhor forma.Em Cuba Maradona mudava de telefone todos os dias e os seus amigos não conseguiam visitá-lo. As más companhias estavam com ele e conta o Clarín que o astro argentino estava pior do que em Buenos Aires e que os excessos eram muitos muitos. Fidel Castro não queria saber da saúde de El Pibe para nada.Dois jornalistas britânicos contactaram Eric Clapton no sentido de o músico ajudar Diego. Clapton tinha uma clínica de recuperação de drogas em Antígua, em pleno Caribe, que podia ser a salvação de Maradona. Os dois comprometeram-se a nunca contar o sucedido enquanto Maradona fosse vivo.'CrossRoad', assim se chamava o centro de reabilitação, podia ser a salvação de Maradona. Um centro que foi fundado por Eric Clapton em 1998, para se curar do vício da heroína e das drogas duras. Um oásis de paz, localizado na antiga colónia britânica, não muito longe de Cuba.Do álcool aos opiácidos, da marijuana à cocaína, havia um tratamento em 12 passos, num luxuoso hotel, e Maradona não teria de pagar nem um cêntimo.Eric Clapton falou com Maradona, a partir do Japão, pelo telefone. O guitarrista contou-lhe a sua experiência, a necessidade de se tratar e conseguiu convencer o antigo futebolista a ir para 'CrossRoad'.Ofereceu-se até para o mandar buscar, mas o argentino nunca chegou a ir. Ficou em Cuba e Eric Clapton e Maradona nunca chegaram a cruzar-se.